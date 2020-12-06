عندما تنخفض الرطوبة أو يصبح الهواء باردًا، فإن البشرة تفقد نعومتها وتصبح جافة ومتقشرة، وقد يصل الأمر عند البعض لتشقق الجلد وحكة ونزيف.

وبحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإنه يمكن حماية الجسم من الجفاف عبر بعض النصائح، ومنها:

- إغلاق باب الحمام خلال الاستحمام؛ منعًا لتعريض الجسم لرطوبة قليلة.

- استخدام الماء الدافئ بدلًا من الساخن.

- مع تقليل وقت الاستحمام لمدة 5 أو 10 دقائق.

- استخدام منظفات لطيفة على البشرة وخالية من العطور والرغوة؛ لتأثيرهم السلبي على البشرة.

- تجفيف البشرة بلطف دون فركها ودهن المرطب فور التجفيف؛ لأن المرطبات تحبس الرطوبة داخل البشرة وتحافظ عليها من الجفاف، وفعل ذلك أيضًا خلال غسل اليدين والوجه.

وتعد أفضل المرطبات التي لا تهيج البشرة أو تعرضها للجفاف، هي التي تحتوي على زيت الجوجوبا ودايميثيكون والجلسيرين وحمض الهيالورونيك وحمض اللاكتيك، واللانولين والزيوت المعدنية والفازلين وزبدة الشيا.

وإذا كانت الشفاه تعاني من الجفاف أو جلد بشرة الوجه، فيجب التوقف فورًا عن استخدام الصابون القاسي ومقشر الجلد الميت المكون من حبيبات أو أي مستحضر تجميل قاسي على الجلد، وبشكل عام يجب استخدام المنتجات التي تحمل علامة "خالي من العطور" دائمًا.

ويجب أيضًا التوقف عن منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكحول باستناء معقم اليدين وحمض الفا هيدروكسي والريتينويد، وبعد فترة قليلة من التوقف عن تعريض البشرة لكل ذلك، ستعود لنعومتها.

ومن النصائح أيضًا، ارتداء قفازات خلال مغادرة المنزل بفصل الشتاء واختيار منظف غسيل لا يحتوي على مواد تهيج الجلد وتجنب أي شيء ليس مكتوب عليه "هيبوالرجينيك "، وارتداء أول طبقة تلامس الجسم من القطن أو الحرير، وتجنب الجلوس أمام المدفئة مباشرةً.

وفي حالة عدم الشعور بتحسن بعد أيام قليلة من تطبيق النصائح السابقة، يجب زيارة طبيب الأمراض الجلدية لفحص الجلد والحصول على كريمات تحفاظ على رطوبة البشرة ونعومتها.