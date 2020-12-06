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تقرير: وفد وزاري سعودي يصل الى بغداد غدا الاثنين

وزارة الخارجية العراقية - ارشيفية
وزارة الخارجية العراقية - ارشيفية
بغداد - (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:15 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:15 م
ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد، أن وفدا وزاريا سعوديا سيصل الى بغداد غدا الاثنين لتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع المسؤولين العراقيين.

ونقلت الوكالة عن مصادر سياسية لم تكشف عنها أن الوفد السعودي سيكون برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.

وتهدف الزيارة الى متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الرياض وبغداد كما يلتقي الوفد السعودي الرئاسات الثلاث، حسب المصدر نفسه.

كانت اللجنة السياسية والأمنيّة والعسكرية العراقية-السعودية قد عقدت الشهر الماضي اجتماعها برئاسة وزيري خارجية البلدين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. 

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أنه تم الاتفاق على "استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والعمل على وضع رؤية مشتركة لأهم القضايا التي تهم البلدين وفي مختلف المجالات".

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