أمريكا تسجل أكثر من 213 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت 213 ألفا و875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2254 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد، أنه بذلك يكون إجمالي حصيلة الإصابات قد ارتفع إلى 14 مليونا و581 ألفا و337 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات المتعلقة بالفيروس إلى 281 ألفا و186 حالة.

يشار إلى أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أكثر من 200 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا.

وتم تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر ديسمبر الجاري، كما تشهد ارتفاعا قياسيا في الحالات التي تستلزم دخول المستشفيات.