 إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بألمانيا

قنبلة من مخلفات الحرب - ارشيفية
قنبلة من مخلفات الحرب - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:40 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:40 م
أبطل خبراء المتفجرات في مدينة فرانكفورت الالمانية مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وتزن 500 كيلو جرام، تم العثور عليها أثناء أعمال بناء.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء حوالي 13 ألف ساكن من منطقة جالوس بالمدينة، وتم تعليق مرور القطارات في المنطقة كاجراء احترازي أثناء عملية تفكيك القنبلة.

وكان قد تم العثور على القنبلة يوم الخميس الماضي أثناء أعمال بناء، ورجح الخبراء أن تستغرق عملية تفكيك القنبلة ست ساعات على الأقل، إلى أنهم تمكنوا من إتمام عملهم في أقل من ساعتين.

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