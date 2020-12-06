إغلاق 4 محال مخالفة بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزراة التنمية المحلية، بمواعيد الغلق الجديدة والمقررة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات، مع التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، أجرى نائب محافظ المنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجأة بمدينة المنيا، رافقه فيها، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إذ شملت الجولة المرور على كافة المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمحال التجارية والصيدليات، بشارع كورنيش النيل، وميدان السهاريج بحي وسط المدينة، وشارع الحسيني، وعزبتي شاهين والمصاص، وشارع 6 أكتوبر بحي غرب المدينة.

وقرر نائب المحافظ، خلال الجولة اغلاق 4 محال تجارية منها ثلاثة محال لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا والرابع للإهمال وعدم النظافة، مما يؤثر سلبيا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد النائب، أن المحافظ وجه بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة وكذلك تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، وذلك بهدف تحقيق عملية الانضباط للحالة العامة بالشوارع داخل المحافظة.

هذا وقد بدأ تطبيق المواعيد الجديدة للإغلاق المحال التجارية في الأول من ديسمبر الجاري، حيث ستساهم في تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.