كشف ملابسات تداول صورة على «فيس بوك» للعثور على فتاة مخطوفة بالبحيرة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على "فيس بوك" بشأن العثور على فتاة مخطوفة بالبحيرة.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، بشأن صورة لإحدى الفتيات مصحوبة بتعليق مفاده العثور على طفلة مخطوفة ومخدرة بجوار أحد الكبارى بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة ونقلها للمستشفى.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين وجود (فتاة تبلغ "22 سنه" ، لها معلومات جنائية - أصل إقامتها بمركز شرطة شبراخيت ، ومقيمة حالياً بمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة).



وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها ، وإشتباه تناولها للمواد المخدرة ، وبسؤالها قررت بسقوطها بمحل العثور عليها وشعورها بحالة إعياء شديدة أدت لإغمائها، وذلك نتيجة تناولها جرعة زائدة من المواد المخدرة ، وأضافت بأنها كانت فى طريقها "مترجلة" لمحل إقامتها الحالى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة