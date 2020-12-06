 استقالة عبد الحليم علي وعضو اللجنة المؤقتة من نادي الزمالك - بوابة الشروق
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استقالة عبد الحليم علي وعضو اللجنة المؤقتة من نادي الزمالك

محمد جلال
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 11:29 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 11:31 م

تقدم الثنائي المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لادارة الزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة باستقالتهما من منصبهما منذ قليل، دون ابداء أسباب.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن الثنائي اختلفا مع الإدارة الحالية في بعض صفقات النادي والتي سيتم اغلاق القيد في اتحاد الكرة في الثانية عشر صباحا.

وكان الزمالك قد تراجع عن انضمام أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق بقرار من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق.

كما تراجع عن ضم امير عادل الذي أعلن من قبل رغبته في اللعب لنادي الزمالك إلا أن باتشيكو قرر الاكتفاء باللاعبين المتواجدين في النادي.


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