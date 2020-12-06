مستشار الرئيس للصحة: نحزن عند وفاة أحد من الأطقم الطبية نتيجة لوباء أو مرض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الفئات ذات الأولوية لتناول لقاح كورونا متفق عليها دوليًا، مؤكدًا ضرورة تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد: «نحزن عند وفاة أحد من الأطقم الطبية نتيجة لوباء أو مرض»، منوهًا بأن الدولة تخسر مجموعة منهم يوميًا.

وأكد أن هذه اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة، وإنما تقي بعض الفئات من خطر الإصابة، وتقلل تداعيات المرض ومضاعفاته لدى فئات أخرى.