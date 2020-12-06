البابا تواضروس الثاني: الاحتفالات بعيد الميلاد للكاثوليك والأرثوذوكس محدودة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تتابع بيانات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والوضع على الأرض، بالنسبة لفيروس كورونا، مرجحًا أن تكون الاحتفالات بعيد الميلاد للكاثوليك والأرثوذوكس محدودة.

وأضاف تواضروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن احتفالات الكريسماس محدودة حول العالم؛ بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى عدم وجود تصور للعيد يوم 7 يناير.

وأكد أنه يلتزم بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والمواظبة على غسل اليدين بالمياه والصابون، والتزام بالتباعد الاجتماعي، فضلًا عن التواجد مع أعداد قليلة خلال اللقاءات المختلفة.

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى وفاة 20 من الآباء الكهنة جراء الإصابة بفيروس كورونا، منذ مارس الماضي، منوهًا إلى أنهم ليسوا من عمر واحد، وبعضهم كان يعاني من أمراض أخرى.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد في كنائس القاهرة والإسكندرية.

وأكدت في بيان اليوم: «تنويه بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية».

وتابع البيان: «اعتبارا من الاثنين 7 ديسمبر ولمدة شهر تقرر تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية، وتعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، وتعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة، تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية».