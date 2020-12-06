محافظ الغربية: أعمال رصف شوارع طنطا تسير وفق برنامج زمني

قال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن أعمال الرصف بدأت في مدن المحافظة بعد انتهاء التصميمات الخاصة بالطرق وأعمال البنية التحتية للعديد من الأماكن.

أضاف عطا أن ما تم ويراه البعض تكسير في عدة شوارع ليس كل الخطة الخاصة بالرصف، لكن مازال متبقي الكثير خلال العام المالي الحالي المنتهي في 3062021، موضحًا أنه بنهاية اليوم يتم الانتهاء من رصف الشوارع الجانبية من محب وشارع محب وشارع المتحف بمدينة طنطا، على أن يتم رصف شارع بطرس من سعيد وحتى شارع الحلو غدًا الأحد، كما تم الانتهاء من رصف شارع مسجد الرضوان وتقاطع علي مبارك مع النادي.

فى سياق متصل، تم الانتهاء من رصف معظم شوارع منطقة الإستاد أمام حديقة الطفل، وجاري استكمال بقية المنطقة خلف كلية الزراعة القديمة.

أشار إلى أنه جاري العمل بشارع سكة تلا وشارع المعاهدة وابن الفارض وطريق عدلي منصور بسبرباي وباقي شوارع حي ثان طنطا وخلال أيام سينتهي العمل بشارع توت غنخ آمون والشوارع الجانبية منه وشارع المعاهده وشارع ابن الفارض، وسيتم بدء العمل في شارع بطرس حتى الكورنيش وشارع سكة المحلة والجانبية واستكمال شارع إسكندرية حتى ميدان المحطة.

وأكد أن الأعمال تسير بمعدل جيد ووفقا لبرنامج زمني مخطط، متمنيًا أن تكون الشوارع التي انتهى الرصف بها قد سهلت الحركة وخففت الصعوبة المرورية التي نعتذر عنها خلال الفترة الماضية، لكنها لضرورة عدد الشوارع الكبيرة التي يجب رصفه خلال هذا العام.