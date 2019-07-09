 بعد رصد سفن تركية بالمنطقة.. الجيش الليبي: لم يسجل عنها أي عمليات استفزازية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد رصد سفن تركية بالمنطقة.. الجيش الليبي: لم يسجل عنها أي عمليات استفزازية

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 8:34 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 8:34 م

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن القوات الليبية رصدت خمس سفن غادرت تركيا متجهة إلى المنطقة، معقبًا: «يبدو أنه سيتم استبدالها بأخرى كانت موجودة».

وأضاف محجوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «لم نلحق أو يسجل عنها أية عمليات استفزازية من أي نوع».

وأوضح أن السفن التي رُصدت عسكرية، مضيفًا: «تركيا أحد الأطراف التي وافقت على مخرجات برلين، لكن أنقرة الإخوانية لا نستغرب منها شيء باعتبارها من الممكن أن تحاول العرقلة، لأنها تريد أن تخرج بغنيمة».

وتابع: «إذا حاولت تركيا الدخول في صراع فإنها تكون تلعب بالنار في ظل الموقف الدولي والإقليمي الحالي»، مشيرًا إلى العقوبات التي ستفرض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.


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