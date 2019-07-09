قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن القوات الليبية رصدت خمس سفن غادرت تركيا متجهة إلى المنطقة، معقبًا: «يبدو أنه سيتم استبدالها بأخرى كانت موجودة».

وأضاف محجوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «لم نلحق أو يسجل عنها أية عمليات استفزازية من أي نوع».

وأوضح أن السفن التي رُصدت عسكرية، مضيفًا: «تركيا أحد الأطراف التي وافقت على مخرجات برلين، لكن أنقرة الإخوانية لا نستغرب منها شيء باعتبارها من الممكن أن تحاول العرقلة، لأنها تريد أن تخرج بغنيمة».

وتابع: «إذا حاولت تركيا الدخول في صراع فإنها تكون تلعب بالنار في ظل الموقف الدولي والإقليمي الحالي»، مشيرًا إلى العقوبات التي ستفرض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.