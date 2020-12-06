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نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نتوقع الكثير من أوروبا

علم ليبيا
علم ليبيا
د ب أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 3:49 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 3:49 ص

 أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، مباحثات عبر الإنترنت، اليوم السبت، مع رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

ودعا كوزولينو إلى "ضرورة مواصلة الحوار السياسي للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا"، واستثمار "حالة الرضا لدى الشعب الليبي عن انتهاء الحرب ورفع الحظر عن إنتاج البترول".

وقال معيتيق إن "ليبيا تتوقع الكثير من أوروبا"، بينما أكد كوزولينو أن "الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يمد يده من وجهة نظر سياسية ومن ناحية التعافي الاقتصادي". كما تطرق إلى دوره في الوساطة الذي دفع إلى رفع الحظر عن إنتاج النفط الخام، موضحاً أنه "منذ عام 2011 حتى اليوم لم ننتج العديد من البراميل كما في الأسابيع الأخيرة".

وانتهى اللقاء بتبادل وجهات النظر حول قضية الصيادين الإيطاليين المختطفين في بنغازي. كما تبادل الجانبان الدعوات إلى زيارة طرابلس وبروكسل.

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