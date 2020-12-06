الاتحاد الإفريقي: معرض إيتاف 2021 في رواندا منصة مهمة للوصول إلى سوق متكامل

أكد الاتحاد الإفريقي أن معرض التجارة الإفريقية البينية (إيتاف 2021) الذي تستضيف العاصمة الرواندية كيجالي، فعاليات دورته الثانية في الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر 2021، يعد منصة مهمة للشركات للوصول إلى سوق أفريقي متكامل يضم أكثر من 1.2 مليار شخص بناتج محلي إجمالي يزيد على 2.5 تريليون دولار أمريكي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان له اليوم، إن معرض "ايتاف 2021" يعد بمثابة فرصة للعارضين لتسويق سلعهم وخدماتهم والمشاركة في أعمال التبادل التجاري وإبرام الصفقات، يوفر منصة لتبادل معلومات التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين والدول أيضا من الاجتماع، ويتم تنظيمه بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي وحكومة جمهورية رواندا.