أمن الغربية ومديرية التضامن يحتفلان بذوي الهمم

تابع اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، وأماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حفل تكريم ذوي الهمم بنادي ضباط الشرطه بطنطا.

وشارك في احتفالية اليوم أكثر من 60 ابنا وابنة من ذوي الهمم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور العميد حسام الخشن مدير إدارة حقوق الإنسان والعنف ضد المرآة وشيخ العرب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم، وألقت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، كلمة رحبت خلالها بمدير أمن الغربية وقدمت له الشكر على إدخال الفرحة على ذوي الهمم، ورحبت بالحضور وتحدثت عن الأولوية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة بالمجتمع وسن قوانين لحمايتهم، وتوضيح ما تحمله هذه الكلمات في معناها اللُّغويّ أنّ ذوي الاحتياجات الخاصّة هم من أُصيبوا بمرض أو حالة ما، مما سَبّب لهم صعوبة للقيام بالأمور التي يفعلها الآخرون، كما يُطلق هذا المُصطلح على الشّخص الذي يعاني من الحالة الجسدية، أو العقليّة التي قد تَحدّ من حركاته، أو حواسه ولقد تمّ اعتماد هذا المُصطلح في النّصف الثّاني من القرن العشرين؛ لاعتباره مُناسبا، ولخُلُوِّه من الأثر السّلبيّ، أو من المُصطلحات العُدوانيّة، كما يُعرَّف اصطلاحا على أنّهم الفئة الأولى بالرعاية من كافة قطاعات الدولة.

تم خلال الحفل عمل فقرات استعراضيه مع الأبناء واإدخال البهجة عليهم من كافة القائمين على الحفل ثم تلاها توزيع الهدايا وصور تذكارية مع الحضور.