تجديد حبس 4 عاطلين لاتهامهم بفرض إتاوات على المواطنين بالنزهة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس 4 عاطلين، لاتهامهم بفرض إتاوات على المواطنين، مقابل ركن سياراتهم، 15 يوما على ذمة التحقيق.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الحصول على أموال المواطنين بالإكراه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



البداية عندما رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على "فيسبوك" من تضرر أهالى منطقة نادى النصر الرياضى بدائرة قسم النزهة، من بعض الأشخاص "منادى سيارات"، لقيامهم بفرض الإتاوات عليهم وإجبارهم على دفع أموال مقابل ركن السيارات الخاصة بهم.



وبالفحص تبين أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وتم ضبطهم أثناء تواجدهم بميدان المحكمة بدائرة القسم النزهة، وبحوزتهم مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.