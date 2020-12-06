منتخب ناشئات السلة يخسر أمام مالي ببطولة أفريقيا

خسر منتخب مصر لكرة السلة للناشئات في ثالث مبارياته بكأس الامم الأفريقية دون ١٨ عاما، التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري، أمام نظيره المالي، بنتيجة ٦٨/٥٥.

انتهت الفترة الاولى بتقدم منتخب مالي ١٨/١٣، فيما خرج الشوط الاول من المباراة بتقدمه٤٠/٢٥.

وعزز منتخب مالي تفوقه لينهي المباراة لصالحه ٥٥/٦٨.

وكان منتخب مصر قد فاز أمس على السنغال ٥٤/٤٨، فيما خسر المباراة الاولى من مالي ٦٤/٣٦.

وتلتقي غدا ناشئات السنغال ومالي في الخامسة والنصف مساءا.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.

وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.