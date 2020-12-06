 المجلة التليفزيونية في محاضرة بدورة وزارة الإعلام للإعلاميين الأفارقة - بوابة الشروق
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المجلة التليفزيونية في محاضرة بدورة وزارة الإعلام للإعلاميين الأفارقة

الاذاعة والتليفزيون - ارشيفية
الاذاعة والتليفزيون - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:48 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:49 م
التقى عدد من الإعلاميين الأفارقة، اليوم الأحد، مع الإعلامية منى الدالي مذيعة نشرات أخبار ومقدمة برامج بقناة النيل الدولية، في محاضرة بعنوان "المجلة التليفزيونية".

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية الإلكترونية (أونلاين) الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية، التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام.

وجرى، خلال المحاضرة، إلقاء الضوء على أهمية هذا الشكل الإعلامي للجمهور، حيث تطرق الحديث إلى أنواع "المجلة التليفزيونية" وكيفية إعدادها، وتوظيف المصادر واللقاءات، ودور المذيع في الربط بين الفقرات المختلفة خلال عرض المجلة، وكذلك التحديات التي يمكن أن تواجه فريق العمل.

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