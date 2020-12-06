روسيا ترد على شائعات الاتحاد الأوروبي حول معلومات «خاطئة» عن فيروس كورونا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي، الذي اتهم روسيا بالتضليل بشأن عدوى فيروس كورونا، يخلق خلفية للرقابة على الصحفيين، وفي مثل هذه الظروف يكاد يكون الحوار المثمر ممكنًا.

ونسبت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية إلى ميدفيديف قوله إن روسيا أثبتت استعدادها لمحاربة فيروس كورونا منوها إلى أن اللقاحات التي ابتكرها علماء المناعة الروس ضد "كوفيد-19" جاهزة للاستخدام.

وأعرب ميدفيديف عن أسفه لأن الاتحاد الأوروبي شن هجومًا جديدًا على روسيا بدلاً من تكاتفه في مكافحة فيروس كورونا، وقال "خلق خلفية معلوماتية لفرض الرقابة والقيود غير القانونية على الصحفيين غير المرغوب فيهم".

وأضاف "إن سلوك الاتحاد الأوروبي، الذي يحاول مرارًا وتكرارًا تصوير المشاكل الداخلية على أنها "مؤامرات الأعداء الخارجيين"، يقوض صورة الاتحاد الأوروبي".