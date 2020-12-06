وفاة رئيس الأوروجواي السابق تاباري فاسكيز

توفي رئيس الأوروجواي السابق تاباري فاسكيز، الطبيب المتخصص في الأورام والذي خاض حملة لمكافحة التدخين، اليوم الأحد، عن مر ناهز 80 عاما إثر إصابته بسرطان في الرئة، على ما أعلنت عائلته.



وكتب ألفارو وخافيير وإينياسيو أبناء رئيس الأوروجواي السابق في 2005-2010 و2015-2020 "نعلن بأسى شديد وفاة والدنا الحبيب" موضحين أن وفاته "طبيعية" جراء المرض، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وكتب ألفارو، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الرئيس السابق توفي "فيما كان يرقد في منزله محاطا بأقربائه وأصدقائه"، مضيفا: "نود باسم العائلة أن نشكر جميع مواطني الأوروجواي على المودة التي تلقاها منهم لسنوات مديدة".



وتجري جنازة فاسكيز بعد ظهر الأحد في مراسم تقتصر على العائلة بسبب وباء كوفيد-19، وطلبت العائلة من المواطنين متابعة الموكب الجنائزي الذي سينطلق من بلدية مونتيفيديو عبر التلفزيون.



وتميز فاسكيز، بأنه جعل من بلاده في 2006 أول دولة في أمريكا اللاتينية وخامس دولة في العالم تحظر التدخين في الأماكن العامة.



وجاء قراره نتيجة معاناته الشخصية إذ فقد شقيقته ووالدته ووالده بين 1962 و1968 نتيجة إصابتهم بالسرطان.