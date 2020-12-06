تراجعت شعبية الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بشكل حاد إلى 3ر50%، بعد أن كانت 63% الشهر الماضي، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء ونشرت نتائجه اليوم الأحد.

وارتفع معدل الرفض للحكومة إلى 8ر32%، مقابل 2ر19%.

وتأتي النتائج في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لمواجهة موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الجهود لإعادة الاقتصاد إلى مساره، وكذلك خطة استضافة دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، المؤجلتين إلى الصيف المقبل.

وأشارت كيودو إلى أن 48% ممن شملهم الاستطلاع يقولون إنه يجب على الحكومة تعليق برنامج الدعم "جو تو ترافل".

كما قال 61% إنه يجب إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو مرة أخرى.