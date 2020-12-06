مسئول حوثي ينفي استخدام مطار صنعاء مقرا لتخزين الأسلحة

نفى خالد الشريف، مدير مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، اليوم الأحد،‏ ما وصفها بـ"مزاعم العدوان" في إشارة إلى الحكومة الشرعية، بخصوص مطار صنعاء.



وقال الشريف، في بيان صحفي، "مزاعم العدوان بخصوص مطار صنعاء ليست بالجديدة وهي محاولة لتضليل الرأي العام العالمي وإيجاد مبرر لاستهداف المطار المتكرر".



وأضاف: "الاستهداف المتكرر لمطار صنعاء الهدف منه تعطيله وإخراجه عن جاهزيته وإيهام العالم بأنه غير جاهز كي لا تلقى المطالبات بفتحه أي استجابة".



وأشار المسئول الحوثي إلى أن "استخدام الأمم المتحدة لمطار صنعاء حصرًا يسبب لنا إحراجًا لدى المواطنين وأهالي المرضى الذين هم بحاجة للسفر لتلقي العلاج".



وتابع: "المطار جاهز لاستقبال مختلف الطائرات المدنية وطائرات الشحن، ولم نتلق أي شكاوى عند استقباله الطائرات الأممية"، مؤكدًا أن الخسائر المادية الناتجة عن إغلاق مطار صنعاء واستهدافه كبيرة جداً وجريمة الحظر فاقمت الوضع الإنساني.



والجمعة الماضي، اتهم معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جماعة الحوثي، باستغلال حرم مطار صنعاء الدولي وتحويله إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها.