شغل مرضى كورونا ما يقرب من 15% من الأسرَّة في المستشفيات الأمريكية في 3 ديسمبر، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن نسبة إشغال مرضى كورونا للأسرة في المستشفيات تراجعت إلى 9ر14% مقابل 15% في اليوم السابق، وبلغ إجمالي أسرّة المستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد-19 105 آلاف و554 سريرا.

وجاء المعدل أكثر بنسبة 1ر0% من متوسط الخمسة أيام السابقة لذلك والذي بلغ 8ر14%.

وسجلت ولاية نيفادا أكبر نسبة من الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد 3ر23%، تليها نيو مكسيكو بنسبة 1ر23%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد-19، وهو 9879 سريرا في 3 ديسمبر، بزيادة بنسبة 56ر2% عن اليوم السابق، تليها تكساس (9620 سريرا)، بزيادة 16ر0% عن اليوم السابق.