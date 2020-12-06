 تراجع إشغال مصابي كورونا لأسرة المستشفيات في أمريكا إلى 14.9% - بوابة الشروق
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تراجع إشغال مصابي كورونا لأسرة المستشفيات في أمريكا إلى 14.9%

د ب أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 4:57 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 4:57 م

شغل مرضى كورونا ما يقرب من 15% من الأسرَّة في المستشفيات الأمريكية في 3 ديسمبر، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

 

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن نسبة إشغال مرضى كورونا للأسرة في المستشفيات تراجعت إلى 9ر14% مقابل 15% في اليوم السابق، وبلغ إجمالي أسرّة المستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد-19 105 آلاف و554 سريرا.

 

وجاء المعدل أكثر بنسبة 1ر0% من متوسط الخمسة أيام السابقة لذلك والذي بلغ 8ر14%.

 

وسجلت ولاية نيفادا أكبر نسبة من الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد 3ر23%، تليها نيو مكسيكو بنسبة 1ر23%.

 

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد-19، وهو 9879 سريرا في 3 ديسمبر، بزيادة بنسبة 56ر2% عن اليوم السابق، تليها تكساس (9620 سريرا)، بزيادة 16ر0% عن اليوم السابق.

 


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