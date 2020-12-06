تستعد وزارة السياحة والآثار لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور عدد كبير من سفراء دول العالم، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

وتستعرض «الشروق» أبرز المعلومات عن الملك سقنن رع، الذي سينقل جثمانه ضمن الملوك الـ22 للمتحف القومي للحضارة، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

1- يعد الملك "سقنن رع تاعو" أو الملك "سقنن رع جحوتي عا" أو الملك "سقنن رع تاعا الثاني"، من أعظم ملوك مصر وأمجدهم في تاريخ البلاد، وهو أحد ملوك الأسرة السابعة عشرة التي كانت تحكم جنوب مصر فقط، من منطقة طيبة الأقصر حاليًا، وفي الفترة العصيبة من حكم مصر، كانت البلاد تقع تحت احتلال الهكسوس البغيض.

2- بدأ النضال الفعلي لطرد الهكسوس من مصر، في عهد الملك سقنن رع، وتخليص البلاد من المحتل الأجنبي، الذي ظل يثقل عاتقها حقبة طويلة من الزمن، ولنضاله العظيم أصبح من أبرز شهداء مصر على مر العصور، منذ أن تم اكتشاف جثمانه في خبيئة الدير البحري عام 1881م، قبل الاحتلال البريطاني لمصر بعام واحد.

3- خاض "سقنن رع" أول حروب التحرير حين كان أميرًا لطيبة وقت احتلال الهكسوس لمصر، والذي قدم روحه فداءً لتحرير الوطن من هذا الاحتلال، وأنجب الأميران «كامس، وأحمس»، والأميرتان «أحمس حنت أم بت، وأحمس تا محو»، وتعتبر هذه الأسرة صاحبة فضل كبير في مواجهة الحكام الهكسوس وطردهم خارج مصر.

4- نقلت "بردية ساليية" التي تؤكد اختفاء سقنن رع من السجلات التاريخية، مما يؤكد وفاته في أولى مرحل هذا النضال، وقد تسلم من بعده ابنه «الملك كامس» أحد أبطال التحرير الذي لم يعثر على موميائه حتى الآن، ليتولى الأمر بعدها نجله الآخر "أحمس" بطل التحرير الذي خلدته الروايات التاريخية، بعد تأمينه حدود مصر وتكوين جيش قوي حمى مصر من الأخطار.

5- عثر على مومياء الملك "سقنن رع" في خبيئة الدير البحري، والتي تم الكشف عنها عام 1881، ليصبح هذا الكشف في غاية الأهمية ليس لما يضم من مومياء وبرديات وتماثيل، ولكن لنعثر عليها هذه المرة بجسده لتعطينا لمحات عنه.

6- توضح مومياء الملك سقنن رع في المتحف المصري في ميدان التحرير، إلى أن يتم نقلها خلال الأيام القلية إلى المتحف القومي للحضارة، وتظهر موته متأثرًا بجراحه في معركة الشرف، وتم التأكد من هذا الأمر بعد أن تم تجريب بعض الأسلحة التي استخدمها الهكسوس وتطابقها مع معظم الجراح الموجودة بالجمجمة، فضلاً عن سوء التحنيط الذي تم لهذه المومياء، نظرًا لسرعة تحنيطه في ساحة المعركة.