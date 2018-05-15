ملكة بريطانيا تتلقي اللقاح علنا خلال أسابيع

ذكرت صحف بريطانية، أمس السبت، أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ستتلقى في الأسابيع المقبلة لقاح "فايزر-بيونتك" الذي حصل على الضوء الأخضر من السلطات الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت صحيفة "ميل أون صنداي" أن الملكة البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظرًا لسنيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذين العضوين الأكبر سنًا في العائلة المالكة سيتلقيان هذا التطعيم بشكل علني من أجل "تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقيه"، في وقت تخشى السلطات من أن النشطاء المناهضين للقاح سيثيرون الشكوك حوله بين السكان.

وأعطت بريطانيا الضوء الأخضر للقاح فيروس كورونا الذي طورته "فايزر-بيونتيك"، وذلك استعدادا لحملة تطعيم ستبدأ بكبار السن والأشخاص الذين يُعتبرون الأكثر ضعفا.

وردًّا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يُدل قصر باكنجهام بتعليق على الفور.

من جهتها، أفادت صحيفة "ديلي ميرور" بأن العديد من المشاهير في بريطانيا التزموا بتلقي اللقاح بشكل علني من أجل دعم حملة التطعيم ضد كورونا.