أحمد أبو الغيط: كان لي تحفظات على الحكومات العربية قبل مأساة 2011

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة تشهد صعود قوة صينية، لها تأثير فى آسيا، وسيكون لها تأثير فى المجتمع الدولي.

وأضاف أبو الغيط، في لقاء خاص ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد: «كان لي تحفظات شديدة على الحكومات العربية، فالحضارة الغربية والمجتمعات الآسيوية، كانت فى انطلاق منذ الثمانينيات، وظهر ما يسمى بالنمور الآسيوية والاتحاد الأوربى وكذلك أمريكا، أما الشرق الأوسط فكان بها ركود، وهو عنصر لابد من أخذه فى الحسبان».

وتابع: «كان هناك حالة غضب وضيق، فاستغلها الغرب فى بناء موقف يضغط به على هذا الإقليم، ففلسطين لا بد ألا تكون أولوية، وهذا بعد مهم، ففى 2001، كان هناك هجوم على مركز التجارة العالمي، فرأت أمريكا ضرورة تغير الوجوه لأن الهجوم وصل أمريكا نفسها».

واستطرد: «انتهيت من كتاب الأجندة الممتدة، فأحد مساعدي أوباما، فيلي جوردن، كتب عن فشل أمريكا فى إعادة صياغة المجتمعات العربية والإسلامية بمفهوم غربي، وعلى سبيل المثال مصر مجتمع قديم، أمضى 200 عام يتطور، من كل الجوانب».

وأكد أن الدولة الوطنية فى الإقليم مطلوبة جدا، قائلًا: «إذا غاب هذا الدور، سيكون هناك اختطاف دول، ولكن مصر حباها الله قوات مسلحة مرضى عنها من الشعب المصرى، ولديها رئيس شبّ على الوطنية المصرية الصادقة».