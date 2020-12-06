خبير قانوني: قضية التمويل الأجنبي أثرت سلبا على المجتمع المدني

قال المحامي صلاح سليمان، الخبير الحقوقي ومدير مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان، إن «قرار قاضي التحقيق بقضية التمويل الأجنبي أمس يقضي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة»، مشيراً إلى أن «مؤسسته لم يحقق معها بل كانت ضمن مجموعة المؤسسات التي يبحث ويحقق في ملفه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس السبت، أن «بيان النيابة العامة اليوم أكد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية ودعامة رئيسية في التطور الديموقراطي في مصر».

وشدد على أن «قرار قاضي التحقيق اليوم لا يتعلق فقط بالبت في الأمور المثارة من عدمه بل يضع وسام شرف يؤكد على وطنية وشرف هذه المؤسسات لدولتها وقوانينها وإجراءتها وأنها عملت في إطار القانون واحترمته وأكدت النيابة العامة وهي خصم شريف في القضية أن هذه المؤسسات لديها من الشرف ما يجعلها شريكة في التنمية والتطور الديموقراطي في مصر».

واختتم: «قضية التمويل الأجنبي استغرقت 9 سنوات وأثرت سلبا على عمل منظمات المجتمع المدني وتعرضنا لهجوم شديد بقضية التمويل على مدار هذه السنوات لكن بيان قاضي التحقيق اليوم رد لنا اعتبارنا وكانت تصدع بالحق والجميع».

وكان المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قد أصدر قراراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات معهم، لعدم الجريمة بشأن 6 منهم، ولعدم كفاية الأدلة بحق 14 آخرين، نظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل.

وأكد أن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع.

وذكر بيان لقاضي التحقيق، أمس السبت، أن قضاة التحقيق المتعاقبين على القضية منذ عام 2011 بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وجمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى الآن.