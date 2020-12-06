الصحة: لابد من ثقة المصريين بأننا سنتخطى المرحلة الثانية من كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه لابد من أن يكون هناك ثقة لدى المصريين في القطاع الطبي، معقبًا: «عاوزين يكون عندهم ثقة إننا زي ما عدينا المرحلة الأولى هنعدي التانية»، بحسب تعبيره.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن العالم أجمع يترقب زيادة في إصابات كورونا خلال شهري ديسمبر ويناير.

وأكد أن زيادة الأعداد عامل مجتمعي، مضيفًا: «طول ما المجتمع بتاعنا على وعي وإدراك والتزام نتأكد أن الأعداد لن تزيد بطريقة مخيفة»، على حد ذكره.