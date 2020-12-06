قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، إن زيارة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، إلى القاهرة تتضمن مناقشة ما تشهده ليبيا من أحداث، مؤكدًا أن مصر من الدول الهامة لليبيا.

وأضاف المحجوب، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أن «التشاورات مستمرة بين الجانبين المصري والليبي عبر التواصل المباشر أو الاتصالات»، موضحًا أن القوات المسلحة مضت قدمًا في قرارات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

ولفت إلى أن «القوات المسلحة أثبتت أنها ملتزمة وليست سببًا لمنع أي استقرار»، متابعًا: «جاهزون لفتح الطرق وتتبع التعليمات، وننتظر ما يتم في الطرف الآخر».

وأكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن القوات المسلحة لن تتنازل عن الضوابط الدائمة التي تتضمن القضاء على الإرهاب، وإجلاء المرتزقة والأجانب وتنفيذ اتفاقية جينيف.

وأشار إلى أن زيارة حفتر للقاهرة ستشمل تناول مستقبل ما سيحدث بالبلاد، وما تقوم به تركيا ومحاولة البعض عرقلة المسار، معلقًا: «الدول توضع أمام مسؤولياتها ويتم اتخاذ وقفة جادة وحقيقية لاستكمال ما تم إنجازه على كل المستويات».