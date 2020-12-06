مسئول عسكري ليبي: تركيا لا تزال تحاول عرقلة الحوار الليبي

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أن تركيا لا تزال تحاول عرقلة الحوار الليبي، من خلال التدخل العسكري وإرسال المرتزقة.

وقال المحجوب - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، مساء اليوم الأحد، إن الجيش الوطني الليبي رصد وصول بعض المرتزقة إلى البلاد، مشددًا على أن الليبيين لن يقبلوا ببقاء المرتزقة مهما كانت أعدادهم، لأن هذا يمس بالسيادة الليبية ويعرقل ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار السياسي.

وأوضح المسؤول العسكري أن الجيش الليبي على قناعة كاملة بأنه لا يواجه تركيا كشعب، وإنما يواجه تنظيم الإخوان الذي يسعى للبقاء في المنطقة، من خلال أدواته مثل الجماعات المسلحة.

وأضاف أن هناك تيارًا وطنيًا استيقظ الآن في طرابلس وفي الغرب الليبي، أصبح يرفض التدخل التركي وما يحدث من تنظيم الإخوان، وحتى على المستوى السياسي أصبحت هناك صحوة كبيرة، وأصبح الداخل الليبي يرفض هذا التنظيم، رغم ما يقوم به من محاولات لإعادة تدوير بقائه في البلد، وعرقلة كل ما يجعل ليبيا دولة مستقرة.

وأكد المحجوب أن كل ما تقوم به تركيا في ليبيا الآن هو محاولة لعدم الخروج صفر اليدين، بعد كل تلك التدخلات التي قامت بها.

وحول زيارة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى القاهرة، شدد المحجوب على أهمية التنسيق المستمر بين مصر وليبيا للحفاظ على "الأمن القومي المشترك"، مؤكدا أن مصر من الدول المهمة جدا، وتعتبر بالنسبة إلى ليبيا مسألة أمن قومي مشترك.

وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أنه ستتم مناقشة مجموعة من القضايا المهمة خلال هذه الزيارة، على رأسها ضرورة إنهاء الأزمة الليبية من خلال المسار السياسي، مؤكدًا تمسكه بالثوابت، وهي القضاء على الإرهاب وإجلاء المرتزقة، وكل ما تحدثت عنه مخرجات برلين واتفاقية جنيف.