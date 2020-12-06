الكشف عن مواعيد مباريات أول 7 جولات في الدوري

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات أول 7 جولات في منافسات الدوري بالموسم المقبل.

وتنطلق منافسات الدوري مباراة تجمع إنبي أمام أسوان في الثانية والنصف عصر يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري على ملعب بتروسبورت.

ويواجه الأهلي حامل اللقب في الجولة الأولى فريق مصر المقاصة على ملعب ستاد السلام، في السابعة والنصف مساء يوم الأحد 13 ديسمبر، فيما يلتقي الزمالك يوم السبت 12 ديسمبر فريق المقاولون العرب بمباراة لم يتحدد ملعبها.

وسيقابل بيراميدز فريق الاتحاد السكندري بالخامسة مساء يوم السبت 12 ديسمبر في الجولة الأولى على أن يواجه في الجولة الثانية الزمالك يوم الخميس 27 ديسمبر بملعب الدفاع الجوي.

مواعيد مباريات الجولات السبع الأولى من الدوري: