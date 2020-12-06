ترامب يكرر مزاعم التزوير الانتخابية في تجمع بولاية جورجيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام حشد من مؤيديه في فالدوستا بولاية جورجيا، في كلمة ألقاها أثناء أول تجمع له منذ فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية الشهر الماضي، إنه يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات وتعهد بمواصلة القتال من أجل تغيير النتيجة.

وادعى ترامب مرة أخرى دون دليل أن الديمقراطيين "زوروا وتلاعبوا" بالانتخابات الرئاسية.

وأكد أنه سيستمر في القيام بالإجراءات القانونية لتغيير النتيجة، وسيتوجه بمعركته حتى النهاية أمام المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن العاصمة. حيث تم رفض تقريبا كل دعوى رفعتها حملة ترامب حتى الآن بسبب عدك كفاية الأدلة.

وادعى الرئيس الأمريكي مرة أخرى أنه تم الإدلاء بمئات الآلاف من الأصوات غير القانونية في انتخابات الثالث من تشرين ثان/نوفمبر.ولم يقدم أي دليل على ذلك.

وقال المدعي العام ويليام بار مؤخرا إنه لا يوجد دليل على تزوير الانتخابات للدرجة التي يمكن أن تغير النتيجة.

ورفض ترامب حتى الآن الاعتراف بالخسارة حتى مع تسارع الانتقال الرسمي إلى إدارة بايدن. وقد اختار بدلاً من ذلك خوض معركة قضائية في محاولة لإلغاء بطاقات الاقتراع التي ارسلت عبر البريد في الولايات الرئيسية المتأرجحة.

وقبل وقت قصير من ظهوره يوم السبت في جورجيا، ضغط ترامب على حاكم جورجيا بريان كيمب للمساعدة في قلب خسارته بفارق ضئيل إلى مكسب.

وطلب ترامب من الحاكم الجمهوري خلال مكالمة هاتفية إقناع نواب الولاية باختيار ناخبيهم الذين سيدعمونه، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكتب ترامب عبر تويتر "بين حاكم ولاية أريزونا [دوج دوسي] وحاكم جورجيا [بريان كيمب] ، لم يكن من الممكن أن يكون الحزب الديمقراطي أكثر سعادة ... لو كانوا معنا، لكنا فزنا بالفعل في أريزونا وجورجيا".

ووصف التجمع بأنه محاولة لدعم عضوي مجلس الشيوخ في جورجيا ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر، اللذين سيواجهان انتخابات الإعادة شديدة التنافسية في كانون ثان/ يناير، والتي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ.

وفشل كل من بيرديو ولوفلر الحصول على أغلبية مطلقة في تشرين ثان/نوفمبر، مما أجبرهما على إجراء جولة إعادة ضد المعارضين الديمقراطيين.

ومع ذلك، فإن مزاعم ترامب التي لا أساس لها بشأن تزوير على نطاق واسع في انتخابات نوفمبر قد وضعت العديد من الجمهوريين في موقف حرج يتمثل في دعوة سكان جورجيا إلى التصويت مرة أخرى في يناير بينما زعموا أيضا أن البنية التحتية للتصويت غير جديرة بالثقة.

وكان ترامب قد دعا حاكم جورجيا الجمهوري إلى إلغاء انتخابات الخامس من يناير.

وتسببت نظريات المؤامرة التي يتبناها ترامب أيضًا في حدوث صراع داخلي بين الجمهوريين في جورجيا ، حيث قال بعض أعضاء الحزب البارزين إن هذا النوع من الخطاب يحرض على التحرش والعنف المحتمل.

يشار إلى أنه إذا فاز الجمهوريون في أحد السباقين، فسيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ. أما إذا فاز الديموقراطيون بكليهما، فسيتم تقاسم الغرفة العليا، لكن نائبة الرئيس، التي ستكون الديمقراطية كامالا هاريس في الإدارة الجديدة، يمكن أن تكون بمثابة العنصر المرجح.