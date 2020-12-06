في واقعة مريبة وحادث أليم شهدته منطقة الطوابق بشارع الملك فيصل في الجيزة، مساء أمس السبت، لقت عروس مصرعها في ظروف غامضة إثر سقوطها وزوجها من الطابق الرابع بشقة الزوجية الخاصة بهما، وذلك عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش بنهائي كأس مصر.

وفي شارع جمال حسين، المتفرع من شارع الشهيد أحمد حمدي، بمنطقة الطوابق التقت "الشروق" بجيران العروسين، وقال "رضا.ع" 41 عاما عامل وأحد جيران العروسين، أنهما متزوجان عرفيا بعلم الأهل، نظرا لأنهما لم يصلا إلى السن القانوني للزواج، ويبلغ سن العريس 18 عاما، بينما العروس 15 عاما، مشيرا إلى وجود خلافات كثيرة مع الأهلين حدثت بعد أسبوع من الزواج بسبب ترك أهل الزوج مسكنهم وإقامتهم مع العروسين في نفس الشقة المكونة من غرفتين ومطبخ وحمام.

وقال "م.ا" 18 عاما طالب، أحد جيران العروسين، إنه يوم الواقعة وبالتحديد أثناء مباراة الأهلي وطلائع الجيش، نشبت مشاجرة بين الزوجة وحماتها على إثرها أصيبت الزوجة بعدة جروح في الوجة وأصيبت حماتها بجرح في جبهة الرأس، وسقطت الزوجة من الطابق الرابع لتلقى مصرعها في الحال.

وأضاف أن الزوج عندما شاهد زوجته ألقت نفسها، نزل مسرعا وهو عار ليطمئن عليها ليجدها تلتقط أنفاسها الأخيرة ولقت مصرعها، فصعد مرة أخرى إلى الطابق الرابع وألقى بنفسه وراءها ولكن الأهالي تمكنت من وضع "لحاف" لإنقاذه، ولكنه أصيب بعدة جروح.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن الزوج كان يسكن مع والدته وأشقائه وبعدما تزوج انتقل للعيش في شقة سكنية بجوار أسرته، وبعد أسبوعين من الزواج انتقلت والدته للإقامة معه وبدأت الخلافات بينها وبين زوجته.

وتبين أنه بعد مشادات يوم الحادث، قفزت الزوجة من الشباك وسقطت جثة هامدة، فنزل زوجها للاطمئنان عليها، وحينما علم بوفاتها صعد ثم قفز هو الآخر، وأحضر الأهالي "بطانية" في محاولة منهم لإنقاذه، إلا أنه سقط مباشرة على الأرض وتم نقله إلى المستشفى.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم بسقوط ربة منزل وزوجها من علو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث تنفيذا لأوامر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وتبين وجود جثة ربة منزل وزوجها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات اللازمة.