استضافت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، في فقرة خاصة صناع ونجوم مسلسل «خيط حرير».

وقالت الفنانة هنادي مهنا إن دورها في المسلس مختلف في المضمون والشكل ويمثل انقلاباً في طبيعة أدوارها، رغم نجاح تجربتها في مسلسلي «خيانة عهد»، و«الفتوة»، مؤكدة أنها كانت قلقة جداً من دورها لكنها في ذات الوقت كانت سعيدة ومسرورة به.

وأكملت في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»: «كنت فرحانه في نفس الوقت وعايزاه لإني عملت أدوار طيبة وكيوت كتير كان، لازم أجرب حاجة مختلفة وكان التحدي ليا أن الناس لو كرهتني في الدور اللي بقوم بيه كان ده النجاح اللي هقدر أوصله».

وواصلت: «ردود الأفعال على السوشيال ميديا على دوري كانت كارثة، الناس كرهتني ونجحت في ده وكانوا بيقلولي بتعاملي جوزك كده ليه؟»، مازحة عن تصوير العمل قبل فرحها: «بدأنا العمل بدري وكنت عاملة حسابي أنو يبقى قبل معاد فرحي بس في الآخر بقى شاركوني في التجهيزات كنت بقلهم معلش يا جماعة هروح أجيب الثلاجة وأجي».

وأضافت: «مدام سوسن ساعدتني كتير في اقتناء حاجيات منزلي قبل الزواج والصراحة طاقم العمل بقوا أهلي وأسرتي».

أما الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، مؤلف وسيارنيست العمل، فقد أكد أن هذا هو العمل الثالث الذي يجمعه بمهنا لأنه مؤمن بأنها فنانة متميزة جداً ولديها قدرات مرتفعة جداً، مؤكداً أنه دائما ما يخبرها بذلك.

وأضاف أن مي عز الدين لم تخرج من قدراتها حتى الآن إلا القليل، متابعًا: «مازال لديها مواهب وقدرات دفينة وأرغب دائما في خوص تجارب معها بشكل مختلف ومتنوع».

وتابع: «علاقتي بالمخرج إبراهيم فخر بدأت منذ نحو 7 سنوات أثناء مسلسل (اسم مؤقت) فوجدته يهاتفني دون سابق معرفة ويشيد بالمسلسل جداً حيث بدأ التعارف تليفونياً، ثم بدأت علاقتنا خاصة أننا أبناء جيل واحد وبالتالي أحلامنا واحدة فبدأنا العمل سوياً مع الفنانة عز الدين عبر مسلسل (وعد) رغم أن علاقتي بها بدأت من قبل».

واختتم: «مي عز الدين عجبها فكرة المسلسل وقررنا ندخل المغامرة دون أن نحدد نتائج محتملة حيث كتبت الحلقة الأولى ثم الثانية وأرسلتها للمخرج ومي عز الدين وأغلقت تليفوني قلقاً من ردة الفعل لكني في اليوم التالي فوجئت برد فعلهما مرحباً ومعجباً بالفكرة وربنا أكرمنا في النهاية بفريق عمل متميز فنياً وتقنياً».

من جانبه أكد مخرج المسلسل إبراهيم فخر أن ردود الفعل حول العمل كان مذهلاً، نافياً أن «يكون موسم رمضان هو الفيصل في نجاح أي عمل».

وأضاف في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON» أنها المرة الأولى التي يخرج فيها عملا خارج السباق الرمضاني، متابعًا: «كنا قلقين لكون رمضان هو المارثون الحقيقي الذي يخضع للنقاش والتحليلات والمسابقات حول أفضل عمل والأسوأ، لكن بعد التجربة فرحان جداً وأصبح شهر نوفمبر لطيفًا، وهو شهر متميز جداً في موقعه بين الأشهر، حيث أنه ليس صيفاً وليس في وسط امتحانات نصف العام».

وتابع: «رأينا دائماً أن الدراما الجيدة تجذب المشاهد أياً كان وقت عرضها وتاريخ الأعمال الدرامية يثبت ذلك، فجميع الأعمال الدرامية التي رسخت في ذاكرتنا جميعاً عرضت خارج رمضان، الفكرة هتحكي إيه وإزاي؟».