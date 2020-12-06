استضافت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، في فقرة خاصة صناع ونجوم مسلسل «خيط حرير».
وقالت الفنانة هنادي مهنا إن دورها في المسلس مختلف في المضمون والشكل ويمثل انقلاباً في طبيعة أدوارها، رغم نجاح تجربتها في مسلسلي «خيانة عهد»، و«الفتوة»، مؤكدة أنها كانت قلقة جداً من دورها لكنها في ذات الوقت كانت سعيدة ومسرورة به.
وأكملت في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»: «كنت فرحانه في نفس الوقت وعايزاه لإني عملت أدوار طيبة وكيوت كتير كان، لازم أجرب حاجة مختلفة وكان التحدي ليا أن الناس لو كرهتني في الدور اللي بقوم بيه كان ده النجاح اللي هقدر أوصله».
وواصلت: «ردود الأفعال على السوشيال ميديا على دوري كانت كارثة، الناس كرهتني ونجحت في ده وكانوا بيقلولي بتعاملي جوزك كده ليه؟»، مازحة عن تصوير العمل قبل فرحها: «بدأنا العمل بدري وكنت عاملة حسابي أنو يبقى قبل معاد فرحي بس في الآخر بقى شاركوني في التجهيزات كنت بقلهم معلش يا جماعة هروح أجيب الثلاجة وأجي».
وأضافت: «مدام سوسن ساعدتني كتير في اقتناء حاجيات منزلي قبل الزواج والصراحة طاقم العمل بقوا أهلي وأسرتي».
أما الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، مؤلف وسيارنيست العمل، فقد أكد أن هذا هو العمل الثالث الذي يجمعه بمهنا لأنه مؤمن بأنها فنانة متميزة جداً ولديها قدرات مرتفعة جداً، مؤكداً أنه دائما ما يخبرها بذلك.
وأضاف أن مي عز الدين لم تخرج من قدراتها حتى الآن إلا القليل، متابعًا: «مازال لديها مواهب وقدرات دفينة وأرغب دائما في خوص تجارب معها بشكل مختلف ومتنوع».
وتابع: «علاقتي بالمخرج إبراهيم فخر بدأت منذ نحو 7 سنوات أثناء مسلسل (اسم مؤقت) فوجدته يهاتفني دون سابق معرفة ويشيد بالمسلسل جداً حيث بدأ التعارف تليفونياً، ثم بدأت علاقتنا خاصة أننا أبناء جيل واحد وبالتالي أحلامنا واحدة فبدأنا العمل سوياً مع الفنانة عز الدين عبر مسلسل (وعد) رغم أن علاقتي بها بدأت من قبل».
واختتم: «مي عز الدين عجبها فكرة المسلسل وقررنا ندخل المغامرة دون أن نحدد نتائج محتملة حيث كتبت الحلقة الأولى ثم الثانية وأرسلتها للمخرج ومي عز الدين وأغلقت تليفوني قلقاً من ردة الفعل لكني في اليوم التالي فوجئت برد فعلهما مرحباً ومعجباً بالفكرة وربنا أكرمنا في النهاية بفريق عمل متميز فنياً وتقنياً».
من جانبه أكد مخرج المسلسل إبراهيم فخر أن ردود الفعل حول العمل كان مذهلاً، نافياً أن «يكون موسم رمضان هو الفيصل في نجاح أي عمل».
وأضاف في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON» أنها المرة الأولى التي يخرج فيها عملا خارج السباق الرمضاني، متابعًا: «كنا قلقين لكون رمضان هو المارثون الحقيقي الذي يخضع للنقاش والتحليلات والمسابقات حول أفضل عمل والأسوأ، لكن بعد التجربة فرحان جداً وأصبح شهر نوفمبر لطيفًا، وهو شهر متميز جداً في موقعه بين الأشهر، حيث أنه ليس صيفاً وليس في وسط امتحانات نصف العام».
وتابع: «رأينا دائماً أن الدراما الجيدة تجذب المشاهد أياً كان وقت عرضها وتاريخ الأعمال الدرامية يثبت ذلك، فجميع الأعمال الدرامية التي رسخت في ذاكرتنا جميعاً عرضت خارج رمضان، الفكرة هتحكي إيه وإزاي؟».