 الطائرات التركية تقصف مناطق بإقليم كردستان شمالي العراق - بوابة الشروق
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الطائرات التركية تقصف مناطق بإقليم كردستان شمالي العراق


نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 3:41 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 3:41 ص

أفاد مصدر حكومي كردي مساء اليوم السبت بقيام طائرتين تركيتين بقصف مناطق كردية في قضاء العمادية /570كم شمالي بغداد/.

وقال مدير ناحية ديره لوك، سامي برواري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)إن "القصف التركي استهدف مواقع في قريتي كركاش وسبينداري الواقعتين على سفح جبل كارة/170كم شمالي الموصل /، مضيفا أن "القصف أدى إلى نشر الذعر والهلع بين الأهالي".

وأوضح برواري أن "الجيش التركي شن عصر اليوم عمليتين عسكريتين على القريتين المذكورتين مستهدفا من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني وأدى القتال بين الجانبين إلى مقتل ستة مدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنطقة ونزوح الأهالي عن قراهم وممتلكاتهم الزراعية".

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