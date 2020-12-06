دراسة: قتلى الجنود البريطانيين في العراق وأفغانستان أعلى بـ12% من الأمريكيين

ذكرت دراسة حديثة لحصيلة قتلى الجنود الأمريكيين والبريطانيين للعراق وأفغانستان، أن احتمال مقتل الجندي البريطاني كانت أعلى بنسبة قوية من الجندي الأمريكي؛ ما يثير التساؤلات نحو إمكانيات الحماية التي يوفرها الجيش البريطانى لجنوده خلال غزو دول الشرق الأوسط.

وقال إيان أوفر تون مشرف الدراسة من منظمة آكشان أون آرمد فايلانس لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أهم سببين لحصيلة قتلى البريطانيين المرتفعة عن القتلى الأمريكيين؛ هو تردي وسائل الحماية مثل ناقلة الجند، ونشر الجنود البريطانيين فى منطقة هيلماند أخطر الجبهات الأفغانية.

وذكرت الدراسة، أنه خلال الفترة بين عامي 2001 و2015، سقط 626 جنديا بريطانيا، من أصل ربع مليون في العراق وأفغانستان، مقارنة بـ5255 جنديا أمريكيا من أصل قرابة مليون و800 ألف ما يعنى أن من بين كل ألف جدندي بريطاني فُق 2.8 جندي، ومن بين كل 1000 أمريكى فُقد 2.5 جندي.

وأضافت الدراسات أن العبوات الناسفة كانت القاتل الأكبر للجنود بـ43% من قتلى البريطانيين و38% من قتلى الأمريكيين، ويزيد عدد قتلى البريطانيين بالعبوات الناسفة عن نظرائهم الأمريكيين بـ26%؛ ما يؤكد ردائة ناقلات الجند الخاصة بهم.

وبحسب الدراسة، فبسقوط أكثر من ربع مليون مدني قتيل خلال غزو العراق وأفغانستان فتم تقدير أنه مقابل كل جندى أمريكى أو بريطاني سقط قتيلا قضى 33 مدنيا نحبهم.

وأوضحت الدراسة أن أفغانستان كانت ميدان الصراع الذي شهد أكبر عدد قتلى للبريطانيين بـ73% منهم وكانت العراق أكبر ساحة لقتلى الأمريكيين بـ71% منهم، بينما كان عام 2009 الأسوأ للجنود البريطانيين، و2003 الأسوأ للأمريكيين.