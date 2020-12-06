الدفاع المدني ينقذ قطة عالقة أعلى كابينة مِصعد في الإسكندرية

أنقذ، أفراد تابعين لإدارة شرطة الدفاع المدني في الإسكندرية، بإشراف العميد محمد الحلو، مدير الإدارة، مساء اليوم السبت، قطة عالقة أعلى كابينة مصعد "اسانسير" خاص بأحد العقارات، الكائنة في منطقة سيدي جابر، شرقي المحافظة، وذلك استجابة لبلاغ ورد للإدارة من سكان العقار.

ووفقًا لمصدر أمني، تلقت شرطة الإسكندرية، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا الأهالي بوجود قطة عالقة أعلى كابينة المصعد الخاص بعقارهم، وبالانتقال قوات الدفاع المدني رفقة قوة من قسم شرطة سيدي جابر، لاستطلاع الأمر، تم إنقاذ القطة، ولقي ذلك استحسان المواطنين.