 كندا تنفق نحو 240 مليار دولار على مكافحة جائحة كورونا - بوابة الشروق
الأحد 6 ديسمبر 2020 11:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

كندا تنفق نحو 240 مليار دولار على مكافحة جائحة كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 11:28 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 11:28 م

أظهر تحليل أجرته هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي نيوز) أن الحكومة الكندية الفيدرالية أنفقت ما معدله 952 مليون دولار يوميا في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق بلغ 240 مليار دولار.

وأشارت الأرقام، التي تم جمعها من مواقع الحكومة الفيدرالية والتقارير المالية للشركات ومكتب مسؤول الميزانية البرلمانية ومن خلال الوصول إلى طلبات المعلومات، إلى أن أوتاوا قدمت 240 مليار دولار من المدفوعات والتحويلات إلى الأفراد والشركات والمنظمات والهيئات الحكومية ف الفترة بين بداية الإغلاق يوم 13 مارس الماضي و20 نوفمبر الماضي.

وشهدت فورة الإنفاق التي دامت ثمانية أشهر مسار الأموال من خلال أكثر من 100 إجراء وبرنامج، تم إنشاء العديد منها من الصفر.

وربط التحديث المالي لوزيرة المالية كريستيا فريلاند في 30 نوفمبر إجمالي الإنفاق الحكومي على الوباء عند 322.3 مليار دولار للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، ومع ذلك، يتضمن هذا الرقم الأموال التي تم التعهد بها حديثا والمبالغ المدرجة في الميزانية التي لم يتم إنفاقها بعد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك