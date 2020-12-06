حجز أجنبيين متهمين باستبدال عملات قديمة من ماكينة صرف آلي في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، بحجز شخصين، يحملان جنسية دولة أجنبية؛ لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة؛ في واقعة اتهامها باستبدال عملات أجنبية، تالفة وقديمة وغير صالحة للتداول، بعملات أخرى مصرية من إحدى ماكينات الصرف الآلي.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، بورود بلاغًا من أحد البنوك الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، يفيد اكتشافهم وجود عدد من الأوراق المالية عبارة عن عملات أجنبية "تالفة وغير صالحة للتداول" داخل أحد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، والمزودة بخاصية استبدال العملة الأجنبية، تم استبدالها من الماكينة بما يقابلها بالعملة المحلية.

وكشفت تحريات المباحث الأولية عن أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين يحملان جنسية أجنبية، وأقاما ببعض الفنادق في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وعملا على ممارسة نشاطًا احتياليًا، للاستيلاء على أموال البنوك باستبدال عملات أجنبية تالفة وغير صالحة للتداول، بما يقابلها بالجنيه المصري، من خلال ماكينات الصراف الآلي المزودة بخاصية استبدال العملة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وشرطة السياحة والآثار، تم استهدافهما وضبطهما حال شروعهما في استبدال عملات أجنبية بذات الأسلوب في نطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، شرقي المحافظة، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على مبلغ مالي "عملات أجنبية تالفة، وغير صالحة للتداول"، وكذا بعض العملات المحلية، من حصيلة نشاطهم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهما تحصلا على العملات الأجنبية المتهالكة والمضبوطة بحوزتهما من شخص في الدولة التي يحملون جنسيتها، وأدخلوها لمصر، بقصد استبدالها بما يعادلها من العملات المصرية من خلال ماكينات الصراف الآلي المزودة بخاصية استبدال العملة، وبيع الصالح منها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء؛ للاستفادة من فارق سعر العملة.

تم تحريز العملات المضبوطة بحوزتهما، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.