تحرير 5 محاضر في لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بسفاجا

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، أعمال لجنة مراقبة الأغذية من الإدارة الصحية بسفاجا، للتفتيش على الأسواق.



وأوضحت رئيس المدينة، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قامت لجنة برئاسة ‬‏ محمد جندية مدير مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بسفاجا وحسن عبد الرحيم مفتش أغذية، بالمرور على عدد من المحلات والأسواق.



‬‏وأضافت أن اللجنة أسفرت عن تحرير 5 محاضر جنحة صحية وتوصية بغلق محل بقاله للنقص الشديد في الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وعدم اتباع النظافة ووجود أغذية منتهية الصلاحية وتالفة، مشيرة إلى إعدام حوالي 80 كجم أغذية تالفة و100 لتر مياه شرب معبأه، كما تم أخذ 14 عينة أغذية للفحص والتحليل وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة.



وأكدت أن حملات التفتيش على المنشآت الغذائية ستستمر بباقي أحياء المدينة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المدينة.