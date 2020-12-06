قالت صحيفة "النهار" اللبنانية، يوم السبت، إن عصيانا مدنيا بدأ يظهر ملامحه في مدينة بعلبك والقرى المحيطة بها، بعدما نفد صبر الأهالي جراء توقف رخص البناء التي كانت تمنح للبلديات التي لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 150 م2، ليصبح ذلك حلا بديلا لأزمة الضم والفرز العالقة في الأدراج منذ عقود.



• الدافع الرئيسي للعصيان المدني



أضافت الصحيفة أن الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعانيها المواطن البعلبكي، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الحادة لعدم إصدار تراخيص البناء المتوقفة عما يزيد عن 5 سنوات، فاقمت من عمق الطغوط المالية التي تتعرض لها مختلف القطاعات.



ونتيحة ذلك، تضررت ما يزيد على 30 مهنة مرتبطة بالحركة العمرانية، عرضت عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل لأعباء مالية ضاغطة، وهو ما دفع المواطنون لإعلان العصيان المدني.



• 5 سنوات من المناشدة



لجأ الأهالي في بعلبك للعصيان المدني، بعدما ظلوا 5 سنوات برفقة رؤساء البلديات، يناشدون وزارة الداخلية في الحكومات المتعاقبة لإعادة السماح للبلديات برخص البناء بمساحات محددة وبالمواصفات التي تفرض كحل بديل.



حيث قرر الأهالي الدخول في العصيان وبدء البناء من دون رخصة خلال الأيام الأخيرة، حيث بدأت ورش البناء العشوائية، فيما بات المواطنون في مواجهة القوى الأمنية التي باتت عاجزة عن استكمال مهامها الموكلة إليها بمنع المخالفات وإزالتها.



• تداعيات خطيرة جراء وقف البناء



أدى قرار وقف أعمال البناء في بعلبك لتضييق الخناق الاقتصادي على أهالي المدينة، فأصبح الكثير منهم غارقين في الديون إثر توقف عشرات المهن التي يشغلونها والمرتبطة بهذا القطاع.



ولأن قطاع البناء يشغل العديد من المهن والحرف واليد العاملة، أصبحت الحركة التجارية شبه معدومة جراء تراجع القدرة الشرائية للعائلة، وتزايد ديون العائلات، بحسب وسائل إعلام لبنانية.



ويعول الرأي العام في لبنان على قرار وقف البناء في بعلبك، لأن القرار يساوي كل المدن بمنع تصاريح البناء، في حين أن العقارات في مدينتي بعلبك والهرمل لا تتعدى 5%.



• البناء كان مصدر رزق 50% من أهالي بعلبك



كان قطاع البناء في مدينة بعلبك يشكل مصدر رزق لما يزيد عن 50% من أهالي المدينة، قبل صدور قرار وقف البناء في عام 2015، بحسب صحفية "النهار" اللبنانية.



أصبح الوضع الاقتصادي للأهالي أكثر سوءا، بعد إصرار وزراء الداخلية الثلاثة المتعاقبين، مروان شربل، ونهاد المشنوق، وريا الحسن، على المضي على نفس قرار وقف تراخيص البناء، ليصبح المواطن البعلبكي يعيش كارثة اجتماعية غير مسبوقة، لما يمثله قطاع البناء من مورد رزق لمعظم سكان المنطقة.



• ضغط سياسي لم يحرك ساكنا



في عام 2019، حاول بعض النواب والأعضاء النقابة العمالية في لبنان إطلاق صرخة بوجه المسؤولين لوقف سريان القرار لكن باءت جهودهم بالفشل.



حيث نوه النائب البرلمان علي المقداد، في تصريحات صحافية سابقة، بوجود ضرورة ماسة للعودة إلى استكمال البناء للأراضي التي ليس عليها أي مشاكل وضمن العرف الموجود بأن تكون التصاريح على عاتق رئيس البلدية درءًا لأي مشاكل بين الشركاء في العقار.



وأوضح المقداد أن تكون مساحة البناء لا تزيد على 150 مترا وهي الحاجة لسكن عائلة؛ لأن انتقال الملكية بين الأفراد في المنطقة تعترضها مشاكل عدة لكون الأرض أغلبيتها مشاع والكثير منها لم يشملها الضم والفرز وغيرها مصنفة بالزراعية.



ولفت المقداد إلى أن توقف حركة البناء تؤثر على أكثر من 60 مهنة في المدينة؛ نظرا لوجود قلة يمكنها الاستحصال على تراخيص بناء من التنظيم المدني في المنطقة، معتبراً أن مثل قرارات كهذه تشل البلد اقتصادياً من خلال توقف ما يزيد على 40 مهنة وقطاعاً منتجاً عن العمل.



ويرى المقداد أنه لا يمكن الانتظار أن يكون هناك تصنيف جديد للمنطقة غير التصنيف الزراعي؛ حيث يحتاج قرار كهذا إلى عشرات السنين.



وأضاف المقداد: "أسرعنا كتكتل نواب بعلبك الهرمل، إلى تحضير اقتراح قانون معجل مكرر بالسماح وبالإجازة للبلديات بإعطاء تصاريح بناء بمساحة لا تزيد على 150 مترا لما للأمر من أهمية، وسنعمد على رفعه لمجلس النواب في أقرب جلسة"، لكن ذلك لم يجد نفعا حتى وصلت المدينة لعصيان مدني شامل.



أيضا حاول عضو نقابة عمال البناء حسن إطلاق صرخة بوجه كل المسؤولين بالعمل سريعا على تنظيم وإعادة تصاريح البناء للبلديات، فحال أكثر من 60% من أهالي المدينة العاملين في هذا القطاع بات كارثيا، لوقوعهم في العوز وتحت رحمة الديون، لكن دون استجابة أيضا من الحكومة.