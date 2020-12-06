القومى للمرأة يطلق فيديوهات توعوية بقضية العنف ضد السيدات من المنظور الإسلامي

أطلق المجلس القومي المرأة بالتعاون مع الداعية مصطفى حسني فيديوهات توعوية بقضية العنف ضد المرأة من المنظور الإسلامي، في إطار فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتتضمن الفيديوهات تصحيح الموروثات الخاطئة والمتعلقة بصورة المرأة في الدين الإسلامي، وتوضيح المفاهيم الخاصة بقضية العنف ضد المرأة فى الإسلام، وقيمة المرأة في الإسلام، والتوعية بالخط الساخن لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة للابلاغ عن أى شكل من أشكال العنف التى قد تتعرض لها المرأة والفتاة، وسوف يتم إطلاق الفيديوهات بدءاً من اليوم على منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجلس.