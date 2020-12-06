بدء الانتخابات البرلمانية في رومانيا اليوم

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فتحت مراكز الاقتراع في رومانيا، اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

ويحق لنحو 19 مليون ناخب تقرير ما إذا كان الحزب الليبرالي القومي الحاكم، الذي ينتمى له رئيس الوزراء لودفيك أوربان، سوف يبقى في السلطة التي تولاها منذ عام.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فهناك منافسة شديدة بين الحزب الليبرالي القومي والحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، ومن المتوقع أن لا يحصل أى من الحزبين على أغلبية مطلقة.

ويدرس الحزب الليبرالي القومي، المقرب من الرئيس كلاوس يوهانيس، تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الأصغر "اتحاد انقذوا رومانيا".

ويتوقع المراقبون مشاركة منخفضة في الانتخابات بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتستقبل مراكز الاقتراع الناخبين من الساعة السابعة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات مساء الغد الاثنين.