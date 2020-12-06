كوريا الجنوبية تسجل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مارس الماضي

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أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت 631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المركز القول، إن من بين الحالات الجديدة 599 حالة عدوى محلية، ليرتفع بذلك عدد حالات الاصابة إلى 37 ألفا و456 حالة.

وقال المركز، إنه تم تسجيل خمس حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 545 حالة.

وتعد حصيلة اصابات اليوم هي الأعلى التي يتم تسجلها منذ ذروة الموجة الأولى خلال شهري فبراير ومطلع مارس الماضيين.

وأفادت يونهاب أن السلطات قررت تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة.

وقالت حكومة سول، اليوم، إنه سوف يتم إلغاء مراسم قرع الأجراس للاحتفال بالعام الجديد، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مسؤول بحكومة العاصمة: "في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا، علينا أن نلغى مراسم قرع الأجراس".