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القبض على وزير إندونيسي بسبب اختلاس أموال مساعدات لكورونا

جاكرتا - د ب أ:
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:36 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:36 ص

ألقي القبض على وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي، اليوم الأحد، بزعم اختلاس أكثر من مليون دولار من أموال مساعدات فيروس كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الفساد في البلاد.

وقال فيرلي باهوري، رئيس لجنة مكافحة الفساد، إن جولياري باتوبارا واثنين من مرؤوسيه يشتبه في قبولهم 17 مليار روبية إندونيسي (1.2 مليون دولار) كرشاوى من الشركات المعينة لتوريد حزم المساعدات الغذائية للإندونيسيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وقال فيرلي إن الوزارة طلبت رسمًا قدره 10 آلاف روبية (أقل من دولار واحد) لكل عبوة غذائية في برنامج مساعدات متعلق بكوفيد-19 قيمته 5.9 تريليون روبية.

وقد يواجه باتوبارا عقوبة الإعدام إذا أدين بسرقة أموال المساعدات خلال كارثة وطنية.

يشار إلى أن باتوبارا هو ثاني وزير في الحكومة الإندونيسية يتم اتهامه بالفساد في غضون أسبوعين.

وفي الشهر الماضي، تم اتهام وزير الموارد البحرية والثروة السمكية إدهي برابوو بقبول 4.3 مليار روبية مقابل منح شركات تصاريح لتصدير الكركند الصغير.


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