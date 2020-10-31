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تسدل لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق مواعيد مباريات الجولات الأولى من مسابقة الدوري في الموسم الجديد، والمنتظر انطلاقه يوم 11 ديسمبر الجاري.

وقال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المٌكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة :"الإعلان عن جدول الدوري اليوم السبت، وجاهزون بكل شيء، لكن كنا ننتظر بشكل نهائي الموافقات الأمنية وتحديد الملاعب".

وأضاف عبر برنامج مع شوبير على إذاعة أون سبورت اف ام :"الإعلان عن موعد مباراة السوبر المصري قريبا بعد تحديد ارتباطات انطلاق الدوري".

وأتم عمرو الجنايني تصريحاته قائلًا :"لا نية لمد القيد 4 أيام إضافية عن الموعد المحدد سلفا، ونتمنى التوفيق لجميع الأندية".