المواد الملوثة من عجلات السيارات وراء الموت المبكر لأسماك السلمون الفضى بالولايات المتحدة

تعيش أسماك السلمون حياتها فى رحلتين عظيمتين من النهر مسقط رؤوسها، إلى البحر حيث تنمو لما يزيد عن المتر، قبل أن تعود لمسقط رأسها ثانية، وتتزاوج وتموت، ولكن فى شرق الولايات المتحدة تواجه تلك الأسماك الموت المبكر قبيل أن تتزاوج وتنشئ جيلا جديدا منها كأحدث ضحايا التلوث البيئى.

تقول جينيفار ماكنتاير المشاركة فى الدراسة من جامعة واشنطن، إن ظاهرة الموت المبكر للسلمون بدأت خلال التسعينيات تزامنا مع تعبيد الطرق على ضفاف الأنهار ما جعل الفريق يحلل الكثير من المواد الكيميائية المشتبهة بقتل السلمون.

وكشف الفريق أن تسرب مياه الأمطار للأنهار، تجلب معها من الطرق المجاورة للنهر، بقايا عجلات السيارات والتى تحوي مادة تسمى 6 بي بي دي، والتى تسبب فشلا بالجهاز التنفسى للسلمون ومن ثم الموت سريعا.

ويقول إدوارد جناى مشرف الدراسة إنه أصبح واضحا إن الكثير من الأسماك والحيوانات تموت جراء تناولها لتلك الشوربة المميتة؛ إذ تسببت تلك المادة بالقضاء على أكثر من نصف أسماك السلمون الفضى.

وتقترح ماكنتاير لإيقاف تلك الظاهرة، إما تقليل استخدام المادة المذكورة بصناعة العجلات، وإما بعمل حواجز بين الطريق وضفة النهر لمنع تسرب المواد المسممة إليه.

وتعير الولايات المتحدة الأمريكية، أسماك السلمون، اهتماما بالغا، نظرا لتهديدها بالانقراض إذ عدمت منذ أشهر المئات من أسود البحر لمنعها من قتل السلمون بعد حبسه بانهيار أحد السدود فى ألاسكا.