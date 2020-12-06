صالون «تحيا مصر» يكرم الموسيقار حلمي بكر

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يقيم بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الإثنين 7 ديسمبر، صالون تحيا مصر للموسيقي العربية، والذي يقام بالتعاون مع فرقة تحيا مصر لمؤسسها سعيد عندليب.

وتأسس الصالون لتكريم فناني الزمن الجميل في الموسيقي والغناء، ورموز التراث الفني من صناع تاريخ الموسيقي العربية في مصر.

ويكرم الصالون هذا الشهر الموسيقار الكبير حلمي بكر بتقديم أشهر الأعمال الفنية التي قدمها علي مدار حياته الفنية ومازال عطائه مستمرا.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من أغنيات والحان الموسيقار الكبير منها : "عرباوي" و " يا حسن يا مغنواتي" محمد رشدي، " صبر ايوب" محرم فؤاد، "إية العظمة دي كلها".