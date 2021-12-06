تعليم المنيا: طلاب الصف الرابع الابتدائي يواصلون امتحانات الشهر داخل 3125 مدرسة

وغضب أولياء الأمور من أخطاء فنية في ورقة امتحان اللغة العربية

واصل صباح اليوم الاثنين، امتحانات الشهر للصف الرابع الابتدائي، بأداء امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، داخل 3125 مدرسة، في 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا، وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد، ووسط غضب من مجلس أمناء عدد من المدارس لما شاب ورقة امتحان اللغة العربية من عيوب فنية تسبب في إرباك التلاميذ، الذين يؤدون الامتحان لأول مرة منذ ٣ سنوات تعليم.

وخصصت المدارس، حصة دراسية لأداء امتحان كل مادة على حدة، كنترولات داخلية لتصحيح أوراق الإجابة أولا بأول.

وتابع الدكتور صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم، الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، ومراكز المحافظة التسع، وحصر الغياب والحضور، ومتابعة التصحيح.

فيما قام المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بجولات ميدانية لعدد من مراكز المحافظة للتأكد من سير الامتحانات.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ماهر الحسيني محمود الأستاذ بكلية التربية، وولي أمر طالبة بالصف الرابع الابتدائي، وعضو مجلس أمناء، أن ورقة امتحان اللغة العربية جاءت بها عيوب فنية، فمثلا جاء السؤال الثالث للطالب: صل العبارة بما يناسبها من الكلمات في الجهة المقابلة، وأتي بجدول، ويبحث الطالب والمعلم عن الإجابة فلا يجدها، فإذا بالإجابة في كمالة الجدول في الصفحة المقابلة، والإجابة في نفس الورقة.. كيف؟! ولا بد أن يكون الجدول في صفحة واحدة حتى يمكن التوصيل، كما هو مطلوب.

وأضاف عضو مجلس الأمناء، أن تعليمات الوزارة حددت بأن تكون الامتحانات خالية من الأسئلة المقالية، وجاء بالامتحان أسئلة مقالية غير موافقة لنماذج الوزارة، وكأن موجهي المنيا واضعي الأسئلة لم يقرأوا التعليمات، مطالبا بضرورة أن يتابع الموجهين وواضعي الأسئلة تعليمات الوزارة.