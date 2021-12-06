بينيت يستضيف زعيمي قبرص واليونان في قمة ثلاثية

يستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، غدا الثلاثاء، قمة ثلاثية في القدس، يحضرها كل من رئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ومن المتوقع أن يناقش قادة هذه الدول مختلف الفرص والتحديات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والسياحة، والتصدي المشترك لتغير المناخ. كما من المخطط أن تناقش القمة التعامل مع فيروس كورونا وأوجه التعاون في هذا المجال.

إلى جانب الاجتماع المشترك، سيعقد بينيت اجتماعا منفصلا مع كل من ضيفيه، ومن المتوقع أن يدلي زعماء الدول ببيان مشترك لوسائل الإعلام في نهاية الاجتماعات.