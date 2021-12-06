رشوان توفيق عن مشاركته في مهرجان القاهرة: رجعتوني لأيام زمان

أعرب الفنان رشوان توفيق عن سعادته بعد مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، مشيرًا إلى سعادته باختيار الفنان محمد ممدوح لجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلًا: "فرحان أني قدمت الجائزة لفنان بحبه".

وتقدم خلال لقاء خاص مع فضائية "DMC"، مساء اليوم على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بالشكر إلى القائمين على المهرجان بعد اختياره لتسليم هذه الجائزة، مضيفًا: "أشكر المسؤولين في المهرجان لاختياري لتقديم الجائزة، رجعتوني لأيام زمان".

وتابع: "الحمدلله أني لقيت الفائز ممثل بحبه، لأن عواطفه صادقة، بحكم أني ممثل من زمان بأكد أن محمد ممدوح صادق وبيمثل من برا ومن جوا".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنان محمد ممدوح، جائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم "أبو صدام"، الذي شارك ضمن عروض المسابقة الدولية.

"فيلم أبو صدام"، هوروائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج نادين خان.